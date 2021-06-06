Американцы создали робота с навыками Человека-паука

Впервые «Дисней» рассказала о роботе-каскадёре несколько лет назад. Тогда у него ещё не было костюма Человека-паука. Робот оснащён набором датчиков, благодаря которым он получает информацию для принятия решений. Всё вместе позволяет каскадёру правильно приземляться.

Помимо этого в «Диснейленде» появился новый аттракцион Web Slingers. Его участников везут через особняк, в котором ходят виртуальные роботы-пауки. Они якобы устраивают беспорядок в доме Человека-паука. Нужно помочь Питеру Паркеру и ликвидировать пауков.