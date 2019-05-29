Американцы создали технологичный шлем Железного человека для космонавтов

Шлем назвали HyperVSR. Управлять информацией на его дисплее космонавты будут при помощи специальной перчатки скафандра. На ней расположены три метки, отвечающие за различные данные: жизненные показатели космонавта, информацию об аварийных ситуациях и задачи по миссии. Чтобы увидеть необходимую информацию на дисплее, нужно просто посмотреть на соответствующую метку.

Разработчики признаются, что работа над шлемом ещё не окончена. Но они уже ищут заказчиков. Как рассказал один из руководителей Hypergiant Industries, космос непредсказуем, и необходимо максимально снизить опасность для космонавтов. Это и призван делать технологичный шлем.