Американцы стали массово гуглить «Что такое олигарх?» после прощания Байдена

Байден сравнил сегодняшнюю богатую элиту с «баронами-разбойниками» XIX века, призвав американцев обратить внимание на растущую концентрацию власти.

После выступления был отмечен заметный всплеск гугления американцами слова «олигархия», особенно в штатах, которые поддерживали Трампа, инаугурация которого назначена на 20 января. Уходящий президент США также раскритиковал «техно-промышленный комплекс», заявив, что несколько технологических гигантов сейчас контролируют слишком много власти, распространяя дезинформацию и подрывая свободную прессу.