Американцы стали массово гуглить «Что такое олигарх?» после прощания Байдена

Опубликовано 18 января 2025, 13:301 мин.
Американцы стали массово гуглить «Что такое олигарх?» после прощания БайденаПрощальная речь Байдена вызвала всплеск поисковых запросов по слову «олигархия»
В своей прощальной речи президент Джо Байден предупредил, что в США наблюдается рост «олигархии» — системы, в которой небольшая группа богатых и влиятельных людей обладает значительным влиянием. По его мнению, это угрожает демократии, основным свободам и возможностям для общества.
Байден сравнил сегодняшнюю богатую элиту с «баронами-разбойниками» XIX века, призвав американцев обратить внимание на растущую концентрацию власти.
После выступления был отмечен заметный всплеск гугления американцами слова «олигархия», особенно в штатах, которые поддерживали Трампа, инаугурация которого назначена на 20 января. Уходящий президент США также раскритиковал «техно-промышленный комплекс», заявив, что несколько технологических гигантов сейчас контролируют слишком много власти, распространяя дезинформацию и подрывая свободную прессу.