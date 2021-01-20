Американцы стали обогревать дома мощными компьютерами для игр и добычи криптовалюты

Журналисты написали, что из-за пандемии многие геймеры и майнеры получили большие преимущества в холодную погоду. Чем больше они используют свои мощнейшие вычислительные машины, тем больше тепла устройства выделяют.

Один из авторов The Verge тоже рассказал, что одна из его комнат остаётся тёплой во время морозов благодаря игровому ПК. Он спросил читателей издания, используют ли они своё компьютерное «железо» для обогрева дома. 1248 человек ответили «Да, с помощью игрового ПК», 649 человек — «Да, с помощью майнинг-фермы».

По словам автора The Verge, он использует свой ПК для того, чтобы решать задачу по изучению COVID-19. Жарче всего в комнате было, когда в компьютере была установлена видеокарта RTX 3080.