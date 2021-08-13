Американцы стали отказываться от вакцинации из-за фильма «Я — легенда»

Как пишет The Guardian, фильм «Я — легенда» стал одним из аргументов антипрививочников после того, как небольшая группа людей задала себе простой вопрос: «Погодите, эти милые люди превратились мутантов, потому что им поставили вакцину против COVID?». Стоит напомнить, что в фильме люди превратились в мутантов из-за генетически перепрограммированного вируса.

Сообщается, что один из сотрудников магазина оптики в США отказался ставить прививку, поскольку думал, что вакцина заставила персонажей фильма «Я — легенда» превратиться в зомби.

Отметим, что в Twitter сейчас активно обсуждают эту тему, и, похоже, что многие люди всё же высмеивают ситуацию.