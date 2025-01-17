Опубликовано 17 января 2025, 07:301 мин.
Американцы стали выкладывать видео о 3D-печати оружия в китайском аналоге TikTok«Моральный долг»
В то время как в США надвигается запрет TikTok, многие американцы переходят на китайское приложение RedNote (Xiaohongshu), чтобы продолжить «обмен контентом». Некоторые пользователи, например, пользователь по имени YZY, публикуют видео о 3D-печатных пистолетах. Хотя эти пистолеты запрещены в Китае из-за строгих законов об оружии, YZY и другие пользователи считают, что у них есть «моральный долг» поделиться этой информацией с китайскими пользователями.
© Ferra
Забавно, что эти видео не были удалены так быстро, как это произошло бы на таких платформах, как TikTok. YZY упомянул, что одно видео было ненадолго удалено, но затем восстановлено, а другие материалы, связанные с оружием, остались «без проблем».
СМИ на этом фоне вспомнили, что в 2019 году в Китае было зарегистрировано «всего» 1 126 смертей, связанных с оружием, по сравнению с 37 040 смертями в США, где владеть оружием гораздо проще.