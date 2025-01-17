Американцы стали выкладывать видео о 3D-печати оружия в китайском аналоге TikTok

Забавно, что эти видео не были удалены так быстро, как это произошло бы на таких платформах, как TikTok. YZY упомянул, что одно видео было ненадолго удалено, но затем восстановлено, а другие материалы, связанные с оружием, остались «без проблем».

СМИ на этом фоне вспомнили, что в 2019 году в Китае было зарегистрировано «всего» 1 126 смертей, связанных с оружием, по сравнению с 37 040 смертями в США, где владеть оружием гораздо проще.