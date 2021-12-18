Американцы третий раз подряд провалили испытания гиперзвуковой ракеты

В США в третий раз провалился испытательный пуск авиационной гиперзвуковой ракеты. Сообщается, что ракета так и не смогла покинуть пусковое устройство под крылом бомбардировщика B-52H. Как пояснил бригадный генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Хит Коллинз, последовательность запуска была прервана из-за неизвестной проблемы.

Теперь ракету вернут на завод, чтобы выявить недостатки. Военные надеются возобновить лётные испытания как можно скорее.

Последняя неудачная попытка запуска состоялась пять месяцев назад. Тогда, впрочем, ВВС охарактеризовали испытание как частично успешное. Ускоритель всё равно не сработал как предполагалось, но прототип оружия хотя бы отделился от бомбардировщика B-52H. Первая попытка же прошла в апреле 2021 года.