Американцы удвоили число ракет на военных дронах

Во время испытаний на дрон подвесили восемь ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность». Обычные беспилотники MQ-9A Reaper способны переносить только четыре таких ракеты.

Военные специалисты уверены, что новшество позволит аппаратам поражать большее число наземных целей за один вылет. Американцы также рассматривают возможность подвески на дроны меньших по размеру беспилотников.

Испытания улучшенного MQ-9A Reaper успешно прошли 10 сентября 2020 года. Проверку нового программного обеспечения планируют завершить до конца осени. А до конца года новое ПО будет установлено на все беспилотники MQ-9A Reaper.