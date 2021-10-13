Американцы успешно испытали самую мощную свою бетонобойную бомбу

Масса GBU-72 составляет 2,3 тонны. Это сопоставимо с массой GBU-28, которую она должна заменить. Сообщается, что новую бомбу разрабатывают с 2017 года. ВВС США планируют начать закупки GBU-72 в следующем году. Всего намерены получить 125 штук.

GBU-72 будут устанавливать на истребители и бомбардировщики. Новая бомба оснащена модифицированным комплектом для конвертации свободнопадающих бомб JDAM. Он позволяет направлять их к нужному месту.

Испытания должны были доказать, что GBU-72 можно безопасно сбросить с самолёта, и подтвердить, что модифицированный комплект JDAM может управлять бомбой массой 2,3 тонны. В итоге военные сбрасывали бомбу с истребителя-бомбардировщика F-15 Strike Eagle. Всё прошло успешно.

GBU-28 считается одной из самых эффективных бетонобойных бомб, а значит GBU-72 может стать самой мощной у США.