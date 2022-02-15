Американцы вооружили беспилотник микроволновым излучателем

Система предназначена для борьбы с роями дронов, а не с отдельными аппаратами. Эти рои представляют собой проблему для вооружённых сил США, поскольку они могут противодействовать беспилотным авиационным системам.

Новая система называется Leonidas Pod. Для её производства используются транзисторы из нитрида галлия, что делает систему лёгкой и компактной. Поэтому её можно без проблем крепить ко дну боевого беспилотника в виде капсулы.

Помимо этого, у системы есть ещё преимущества. Leonidas Pod может быстро стрелять по целям без перегрева, способна включаться и выключаться за считанные минуты и имеет увеличенный срок службы батареи.