Американцы вооружились всепогодной бомбой

Бомбу, разработанную компанией Raytheon, добавили к вооружению тяжёлого истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Ею также оснастят истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Lightning II.

Разработка боеприпаса шла с 2006 года. Бомба способна поражать подвижные и неподвижные цели в плохих погодных условиях, даже при порывах ветра, при задымленности или запыленности. GBU-53/B Stormbreaker определяет путь к цели с помощью данных GPS и инерциальной системы навигации. На конечном участке наведение на цель производится благодаря радиолокационной, инфракрасной или лазерной головке самонаведения. Бомба также имеет складное крыло, чтобы планировать к цели.