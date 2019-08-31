Американцы выследили на орбите российский военный спутник

Запустили аппарат в составе другого — «Космос-2519» — ещё 23 июня 2017 года на лёгкой ракете-носителе «Союз-2.1в». Спутник-инспектор «Космос-2521» отделился от первого уже в космосе спустя два месяца. Российское военное ведомство же официально сообщило только о запуске аппарата «Космос-2519».

Впрочем NORAD всё равно удалось выследить «Космос-2521». По сведениям командования, аппарат с начала года совершил маневр по снижению на высоту 227 километров а затем снова поднялся до высоты 247 километров. В последние дни спутник опять пошёл на снижение. 30 августа он находился на орбите высотой примерно 230 километров.

NORAD считает, что траектория перемещений аппарата построена специально так, чтобы он не менее 10 раз за сутки проходил над различными территориями Соединённых Штатов и Канады.