Американцы выследят российские гиперзвуковые ракеты из космоса

Как пишет «Военное обозрение», испытания системы начнутся уже в следующем году. На первом этапе они будут проходить с использованием цифровых прототипов спутников. Если этот этап будет успешен, к 2029 году в космос запустят реальные аппараты. Отмечается, что средняя околоземная орбита нетипична для таких спутников.

Аппараты будут снабжены системой постоянного инфракрасного излучения OPIR. Она позволит отслеживать запуски гиперзвуковых ракет. При этом в проекте спутниковой группировки пока нет решения по уничтожению таких ракет. Для этого были бы нужны противоракеты, которые должны обладать скоростью больше, чем у российского оружия.