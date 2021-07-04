Наука и технологии
Сегодня в 13:27

Американцы выследят российские гиперзвуковые ракеты из космоса

Развернут для этого спутниковую группировку
Стало известно о планах Пентагона разместить на средней околоземной орбите новую группировку спутников, которые будут отслеживать российские гиперзвуковые ракеты.
Американцы выследят российские гиперзвуковые ракеты из космоса

Как пишет «Военное обозрение», испытания системы начнутся уже в следующем году. На первом этапе они будут проходить с использованием цифровых прототипов спутников. Если этот этап будет успешен, к 2029 году в космос запустят реальные аппараты. Отмечается, что средняя околоземная орбита нетипична для таких спутников.

Аппараты будут снабжены системой постоянного инфракрасного излучения OPIR. Она позволит отслеживать запуски гиперзвуковых ракет. При этом в проекте спутниковой группировки пока нет решения по уничтожению таких ракет. Для этого были бы нужны противоракеты, которые должны обладать скоростью больше, чем у российского оружия.