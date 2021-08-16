Американцы задержат высадку человека на Луну из-за нового судебного иска

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Американцы задержат высадку человека на Луну из-за нового судебного искаПроцессу мешает Blue Origin
Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд иск, способный помешать лунной программе NASA. Компания жалуется на то, что не получила контракт на разработку посадочного модуля — он достался целиком SpaceX.
Как пишет The Verge, этот иск может задержать исполнение контракта компанией Илона Маска, а значит задержать и высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
Blue Origin пытается оспорить выбор NASA компании SpaceX. Фирма Джеффа Безоса была одной из трёх, кто пытался получить контракт NASA. В апреле Управление не приняло предложение компании о системе посадки за $5,9 млрд долларов и вместо этого выбрало предложение SpaceX за $2,9 млрд. В NASA утверждают, что ограниченное финансирование со стороны Конгресса позволило выбрать только одного исполнителя.