Американцы задержат высадку человека на Луну из-за нового судебного иска

Как пишет The Verge, этот иск может задержать исполнение контракта компанией Илона Маска, а значит задержать и высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Blue Origin пытается оспорить выбор NASA компании SpaceX. Фирма Джеффа Безоса была одной из трёх, кто пытался получить контракт NASA. В апреле Управление не приняло предложение компании о системе посадки за $5,9 млрд долларов и вместо этого выбрало предложение SpaceX за $2,9 млрд. В NASA утверждают, что ограниченное финансирование со стороны Конгресса позволило выбрать только одного исполнителя.