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США заполучили для промышленного шпионажа самый совершенный российский танк

Его передала то ли Индия, то ли Ирак
СМИ пишут, что предположительно Ирак или Индия передали США танк Т-90 со сварной башней. Эксперты надеются, что ущерба обороноспособности России ситуация не принесёт, ведь переданная модель была экспортной.

Танки Т-90 со сварными башнями начали серийно выпускаться с 2001 года. Сначала Россия продавала их Индии, а потом, с 2004 года, стала делать для себя. Годом позже российский вариант получил обозначение Т-90А. На сегодняшний день это самый совершенный по части бронирования отечественный танк.

Эксперты говорят, что полученный американцами образец имеет другой состав брони — менее эффективный. Также источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявил, что страну, которая передала танк США, ждут серьёзные последствия. Вплоть до отказа России на поставки запасных частей и штрафных санкций.

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