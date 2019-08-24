США заполучили для промышленного шпионажа самый совершенный российский танк

Танки Т-90 со сварными башнями начали серийно выпускаться с 2001 года. Сначала Россия продавала их Индии, а потом, с 2004 года, стала делать для себя. Годом позже российский вариант получил обозначение Т-90А. На сегодняшний день это самый совершенный по части бронирования отечественный танк.

Эксперты говорят, что полученный американцами образец имеет другой состав брони — менее эффективный. Также источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявил, что страну, которая передала танк США, ждут серьёзные последствия. Вплоть до отказа России на поставки запасных частей и штрафных санкций.