Американцы запустили крылатую ракету с транспортного самолёта

Об успешном запуске сообщила Исследовательская лаборатория ВВС США 16 декабря. В испытании участвовала крылатая ракета, а запустили её с MC-130J Commando II. Экипаж самолёта получил данные целеуказания в полёте и сбросил четыре транспортных поддона с одним настоящим боеприпасом и тремя макетами над Мексиканским заливом.

Ракета и макеты отделились от поддона, боеприпас в итоге поразил цель. Что именно за ракета использовалась, неизвестно. Однако военные намекают на то, что боеприпас сейчас стоит на вооружении. Какой была цель — тоже не сообщается подробно. Lockheed Martin сообщила, что это было судно.

Теперь военные хотят сбросить крылатую ракету с транспортника C-17.