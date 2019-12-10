Американец нашёл в своей сперме чужую ДНК после пересадки костного мозга

Пересадка костного мозга была необходима жителю США из-за миелоидного лейкоза (вид рака крови). Донором стал мужчина из Германии пациенту незнакомый.

После пересадки здоровые донорские клетки заменили дефектные, и у пациента восстановилось количество эритроцитов, тромбоцитов и нормальных лейкоцитов.

Коллеги мужчины предложили ему взять образцы ДНК до и после операции, чтобы сравнить их. Они были извлечены из различных частей тела. После пересадки оказалось, что в образцах с губ, щёк и языка присутствует генетический материал и пациента, и донора.

Спустя четыре года мужчина решил проверить и сперму. И тут начались странности. Оказалось, что ДНК семенной жидкости полностью принадлежит донору.

Почему это произошло, затрудняются объяснить даже эксперты. Они утверждают, что операция не может привести к производству в организме реципиента клеток только с ДНК донора.

Возможным ответом может быть процедура вазэктомии, которую прошёл мужчина. Врачи предположили, что в сперматозоидах мог быть генетический материал самого пациента. Но их исследовать нельзя, так как в сперме они больше не присутствуют.