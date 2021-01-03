Наука и технологии
Вчера 19:51
Американец не получил согласие босса на дружбу в Facebook и с угрозами вломился в его дом
Для кого-то соцсети — это жизнь
СМИ сообщили, что в Северной Дакоте, США, мужчина выбил дверь дома своего бывшего босса. Перед этим он угрожал жертве убийством. Причиной тому, похоже, стало то, что начальник не принял в Facebook запрос в друзья от бывшего подчинённого.
Как рассказывают журналисты, 29-летний Калеб Бурчик отправил бывшему боссу приглашение стать друзьями на Facebook, но не получил быстрого ответа. После этого мужчина стал слать начальнику сообщения с угрозами. В частности, Калеб писал: «Прими мой запрос, или я убью тебя».
Через два дня мужчина вломился в дом бывшего босса. Свой поступок он показал в Snapchat. Благодаря записям полиция смогла идентифицировать личность взломщика. Бурчика обвиняют в краже со взломом и терроризме.