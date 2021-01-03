Американец не получил согласие босса на дружбу в Facebook и с угрозами вломился в его дом

Как рассказывают журналисты, 29-летний Калеб Бурчик отправил бывшему боссу приглашение стать друзьями на Facebook, но не получил быстрого ответа. После этого мужчина стал слать начальнику сообщения с угрозами. В частности, Калеб писал: «Прими мой запрос, или я убью тебя».

Через два дня мужчина вломился в дом бывшего босса. Свой поступок он показал в Snapchat. Благодаря записям полиция смогла идентифицировать личность взломщика. Бурчика обвиняют в краже со взломом и терроризме.