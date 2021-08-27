Американец придумал дезориентирующее звуковое устройство

Как правило, человек слышит собственный голос с задержкой около 0,001 секунды. Увеличенный такой промежуток называют отсроченной акустической обратной связью. Увеличение интервала также может вызвать дезориентацию у человека.

Инженер Кристофер Браун воспользовался данным эффектом. Он запатентовал систему AHAD, используя это знание. Устройство состоит из микрофона, параболической антенны и ультразвукового динамика. Система записывает голос, а затем проигрывает его дважды. Второй раз происходит с запозданием. Слышать это будет только человек, на которого нацелено устройство. Он потеряет концентрацию, и ему станет сложно продолжать говорить.