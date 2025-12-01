Американец забыл пароль от… вживлённого в руку чипа

Американец забыл пароль от… вживлённого в руку чипаИ теперь не может его разблокировать
Идея была в том, что зритель касается его руки смартфоном, и на экране появляется заранее подготовленный «магический» эффект. Однако задумка оказалась не такой впечатляющей. Часто у зрителей была отключена функция считывания RFID, а использование собственного телефона выглядело «недостаточно эффектно». В итоге фокусник перестал применять чип в выступлениях и решил перепрограммировать его — сначала записал туда биткоин-адрес, затем прикрепил ссылку на мем на Imgur.
Со временем ссылка перестала работать, и он решил заменить её на новую. Но тут возникла проблема: он полностью забыл установленный пароль к чипу. Ван поделился рентгеновским снимком руки, где хорошо виден тот самый чип, и пошутил, что теперь он «потерял доступ к технологии, находящейся внутри собственного тела».
Знакомые, разбирающиеся в технике, объяснили, что единственный способ взломать устройство — привязать к ладони считыватель и в течение дней или даже недель перебирать все возможные комбинации.