Американец забыл пароль от… вживлённого в руку чипа

Со временем ссылка перестала работать, и он решил заменить её на новую. Но тут возникла проблема: он полностью забыл установленный пароль к чипу. Ван поделился рентгеновским снимком руки, где хорошо виден тот самый чип, и пошутил, что теперь он «потерял доступ к технологии, находящейся внутри собственного тела».

Знакомые, разбирающиеся в технике, объяснили, что единственный способ взломать устройство — привязать к ладони считыватель и в течение дней или даже недель перебирать все возможные комбинации.