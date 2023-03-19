Американец запланировал заморозить себя и свою семью ради жизни в будущем

Американец запланировал заморозить себя и свою семью ради жизни в будущемПочему бы и нет?
Деннис Ковальски, глава Института крионики в США, решил заморозить своё тело и тела своих близких после смерти. Он надеется, что в будущем их смогут вернуть к жизни с помощью новых технологий.
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Ковальски утверждает, что крионика — это не фантастика, а наука. Он сравнивает ее с реанимацией сердца, которая когда-то была невозможной.
За услугу заморозки он и каждый из членов его семьи заплатят $28 тысяч. Ковальски говорит, что это разумная цена за шанс увидеть будущее. Его жена и трое детей поддерживают его решение и также стали клиентами его компании. Единственная, кто отказался от крионики — его мать. Она хочет быть похороненной рядом с мужем.
Ковальски не боится смерти, но хочет пожить в другое время. «Это желание маленького ребёнка внутри меня», — признаётся он.