Наука и технологии
16:11, 19 марта 2023
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Американец запланировал заморозить себя и свою семью ради жизни в будущем

Почему бы и нет?

Деннис Ковальски, глава Института крионики в США, решил заморозить своё тело и тела своих близких после смерти. Он надеется, что в будущем их смогут вернуть к жизни с помощью новых технологий.

Американец запланировал заморозить себя и свою семью ради жизни в будущем

Фото: Unsplash

Ковальски утверждает, что крионика — это не фантастика, а наука. Он сравнивает ее с реанимацией сердца, которая когда-то была невозможной.

За услугу заморозки он и каждый из членов его семьи заплатят $28 тысяч. Ковальски говорит, что это разумная цена за шанс увидеть будущее. Его жена и трое детей поддерживают его решение и также стали клиентами его компании. Единственная, кто отказался от крионики — его мать. Она хочет быть похороненной рядом с мужем.

Ковальски не боится смерти, но хочет пожить в другое время. «Это желание маленького ребёнка внутри меня», — признаётся он.

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