​​Американская Anduril представила тактические квадрокоптеры-камикадзе с ИИ

Опубликовано 13 октября 2024, 14:411 мин.
Американская Anduril представила тактические квадрокоптеры-камикадзе с ИИBolt и Bolt-M для разведки и ударных операций
Anduril Industries анонсировала два новых дрона — Bolt и Bolt-M с ИИ, разработанных для военного применения. Дрон Bolt весит всего 5,4 кг, является компактным и легко переносимым устройством для разведки и наблюдения (ISR), с временем полета 45 минут и дальностью до 20 км. Он интегрирован с платформой Anduril Lattice AI, которая автоматически обрабатывает и анализирует данные для «ускорения принятия решений».
Более мощный вариант, Bolt-M, оснащен модульной системой полезной нагрузки, способной нести до 1,4 кг боеприпасов, включая противотанковые и противопехотные боеголовки. Эта версия предназначена для тактических ударов, предоставляя операторам простые сенсорные контроллеры для выбора целей и момента атаки. После запуска встроенный ИИ дрона успешно управляет полетом и выполнением удара, даже без вмешательства оператора, пишет компани.
Оба дрона оснащены сменными батареями для продолжительных миссий и могут функционировать автономно или с минимальным участием человека.