​​Американская Anduril представила тактические квадрокоптеры-камикадзе с ИИ

Более мощный вариант, Bolt-M, оснащен модульной системой полезной нагрузки, способной нести до 1,4 кг боеприпасов, включая противотанковые и противопехотные боеголовки. Эта версия предназначена для тактических ударов, предоставляя операторам простые сенсорные контроллеры для выбора целей и момента атаки. После запуска встроенный ИИ дрона успешно управляет полетом и выполнением удара, даже без вмешательства оператора, пишет компани.

Оба дрона оснащены сменными батареями для продолжительных миссий и могут функционировать автономно или с минимальным участием человека.