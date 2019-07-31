Американская армия получит самолёты с абсолютно новым типом крыльев

Регулирование несущих свойств крыла в настоящее время обеспечивает совокупность подвижных аэродинамических элементов. Её называют механизацией. Туда входят закрылки, предкрылки, спойлеры, активные системы управления пограничным слоем и другое.

Управляя этими элементами, лётчики изменяют направление полёта, скорость и множество других показателей. Американские военные же хотят полностью отказаться от механизации и оснастить самолёты активной системой управления воздушным потоком (AFC).

Пока о технических подробностях системы Пентагон ничего не рассказывает. Обо всех деталях Агентство перспективных военных разработок (DARPA) Министерства обороны США сообщит на специальном мероприятии 26−27 августа.