Американская армия проведёт крупнейший эксперимент с роботами-танками

Сообщается, что целая рота боевых беспилотных машин будет создана для имитационного конфликта в следующем году. Этот эксперимент станет первым в своём роде с точки зрения масштаба. Его результаты помогут усовершенствовать аппаратное и программное обеспечение танков-роботов, чтобы они могли быть эффективны в реальном бою.

Ранее Армия США выбрала пять компаний для производства прототипов беспилотных танков. Производители должны будут использовать платформы с открытым кодом, чтобы в будущем военные могли модифицировать уже созданные машины.

Отмечается также, что сначала все модели роботов-танков протестируют в виртуальной среде, а уже затем будут проверять реальные прототипы.