Американская армия вооружится джипами-ракетоносцами

Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на Lockheed Martin. Компания создала четырёхзарядную пусковую установку, которую можно разместить не только на кораблях Военно-морских сил (ВМС) США, но и на небольших катерах и даже наземном транспорте. Точнее, установка будет выпускаться в двух версиях: для подпалубной установки и для установки на палубе или машинах. Lockheed Martin обещает совместимость новинки с уже существующими боевыми управляющими системами.

В рекламных материалах пусковая установка демонстрируется на задней части грузовика 4x4 Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). То есть, по сути, американская армия и Корпус морской пехоты вооружатся джипами-ракетоносцами.