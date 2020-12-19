Наука и технологии
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Американская армия вооружится джипами-ракетоносцами
Будут нести ракеты AGM-179А
В США разработали новую пусковую установку для многоцелевой ракеты AGM-179А Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая позволит ставить её, например, на джипах.
Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на Lockheed Martin. Компания создала четырёхзарядную пусковую установку, которую можно разместить не только на кораблях Военно-морских сил (ВМС) США, но и на небольших катерах и даже наземном транспорте. Точнее, установка будет выпускаться в двух версиях: для подпалубной установки и для установки на палубе или машинах. Lockheed Martin обещает совместимость новинки с уже существующими боевыми управляющими системами.
В рекламных материалах пусковая установка демонстрируется на задней части грузовика 4x4 Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). То есть, по сути, американская армия и Корпус морской пехоты вооружатся джипами-ракетоносцами.