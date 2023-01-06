Американская авиакомпания запустит бесплатный Wi-Fi на борту пассажирских самолётов

На региональных и международных рейсах интернет появится к концу 2024 года. «Это будет бесплатно. Это будет быстро и доступным для всех», — заявил генеральный директор Delta.

Пассажирам необходимо будет использовать свои данные Delta SkyMiles для входа в систему, но получение учётной записи бесплатно. Delta работает над системой с 2018 года и теперь наконец готова предложить бесплатный Wi-Fi. Другие авиакомпании, как правило, взимают плату за доступ в интернет, обычно в диапазоне от 8 до 10 долларов.