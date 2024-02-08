Американская BAE Systems представила загадочный боевой беспилотник

В отличие от обычной выставки вооружений, где компании демонстрируют готовое к покупке оборудование, BAE Systems выбрала более… скрытый подход. Ни спецификаций, ни названия, только модель, окутанная интригой. Однако глаза наблюдателей смогли уловить некоторые подсказки из самого дизайна. Обрезанное ромбовидное дельтавидное крыло намекало на сверхзвуковые скорости и уменьшение радиолокационной заметности, а реактивный двигатель, V-образный хвост и угловатый корпус подчеркивали нацеленность на производительность и маневренность. Кроме того, закрытые выхлопные трубы и темное покрытие намекали на возможности стелса, предполагая, что беспилотник создан для незаметной работы.

Пока подробности остаются в тайне, а судьба беспилотника — останется ли он концептом или отправится в полет — зависит от компании BAE Systems.