Американская Boeing проиграла борьбу за рынок европейской компании Airbus

Опубликовано 15 января 2025, 12:451 мин.
Американская Boeing проиграла борьбу за рынок европейской компании AirbusBoeing поставила в 2 раза меньше самолётов
Издание Quartz сообщило, что в 2024 году компания Airbus поставила в два раза больше коммерческих самолётов, чем Boeing. Американский производитель поставил всего 348 самолётов за год, что меньше, чем в предыдущем году.
В то же время, акции Boeing упали на 2%. Airbus, со своей стороны, увеличила преимущество в коммерческих поставках, достигнув 766 поставок в 2024 году, что на 4% больше, чем в 2023. Генеральный директор Airbus отметил, что компания добилась успеха «благодаря выигрышу ключевых решений с важными клиентами и феноменальному импульсу для портфеля заказов».
Boeing, как отмечается, страдает от последствий инцидента с самолётом 737 Max 9 в январе 2024 года и ограничений в производстве, определённых Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Однако руководство Boeing заявило, что будет стремиться к максимальной скорости производства модели 737.