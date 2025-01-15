Американская Boeing проиграла борьбу за рынок европейской компании Airbus

В то же время, акции Boeing упали на 2%. Airbus, со своей стороны, увеличила преимущество в коммерческих поставках, достигнув 766 поставок в 2024 году, что на 4% больше, чем в 2023. Генеральный директор Airbus отметил, что компания добилась успеха «благодаря выигрышу ключевых решений с важными клиентами и феноменальному импульсу для портфеля заказов».

Boeing, как отмечается, страдает от последствий инцидента с самолётом 737 Max 9 в январе 2024 года и ограничений в производстве, определённых Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Однако руководство Boeing заявило, что будет стремиться к максимальной скорости производства модели 737.