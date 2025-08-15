Американская DARPA представила беспилотный боевой корабль USX-1 Defiant

Американская DARPA представила беспилотный боевой корабль USX-1 DefiantДо года без экипажа
Проект, называемый NOMARS («Корабль без экипажа»), создаёт среднеразмерный военный корабль с нуля, без всех элементов, необходимых для команды: нет кают, мостика, вентиляции или складских помещений. Благодаря этому Defiant получился лёгким, компактным и «кинжалообразным».
Длина корабля — 55 метров, водоизмещение — 240 тонн. Он может развивать скорость до 20 узлов (37 км/ч), снижая её до 15 узлов после года автономного плавания. Системы Defiant напоминают оборудование космических зондов: «они надёжны, имеют дублирующие компоненты и могут самостоятельно переключаться на резервные, включая возможность автономной дозаправки», пишут СМИ.
Корабль рассчитан на быстрое производство и лёгкое обслуживание в любых портах, обслуживающих яхты и буксиры. В будущем такие автономные корабли смогут выполнять рутинные задачи, патрулировать порты и вести поиск подводных объектов.
После завершения морских испытаний Defiant будет передан в Управление беспилотных морских систем ВМС США.