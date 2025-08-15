Американская DARPA представила беспилотный боевой корабль USX-1 Defiant

Проект, называемый NOMARS («Корабль без экипажа»), создаёт среднеразмерный военный корабль с нуля, без всех элементов, необходимых для команды: нет кают, мостика, вентиляции или складских помещений. Благодаря этому Defiant получился лёгким, компактным и «кинжалообразным».

Длина корабля — 55 метров, водоизмещение — 240 тонн. Он может развивать скорость до 20 узлов (37 км/ч), снижая её до 15 узлов после года автономного плавания. Системы Defiant напоминают оборудование космических зондов: «они надёжны, имеют дублирующие компоненты и могут самостоятельно переключаться на резервные, включая возможность автономной дозаправки», пишут СМИ.