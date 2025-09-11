Флагман ROMULUS 190 длиной 58 метров сейчас строится в партнёрстве с Breaux Brothers, Beier Integrated Systems и Incat Crowther. Судно разработано на основе «коммерческого корпуса», что обеспечивает «быстрое и повторяемое производство». Оно может развивать скорость более 25 узлов и преодолевать минимум 2 500 морских миль.

ROMULUS подходит для сапёрных операций, обнаружения подводных целей и защиты экипажей на безопасном расстоянии. HII также развивает платформу REMUS UUV для разведки, борьбы с минами, противолодочной и электронной войны, способную работать как автономно, так и в связке с обычными кораблями.