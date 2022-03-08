Американская интернет-компания отказалась отключать россиян от сети

В Cloudflare рассказали, что атаки на интернет на Украине начались ещё до начала всех событий. Эти атаки побудили компанию бесплатно расширить услуги украинскому правительству и телекоммуникационным организациям.

Что касается санкций, то Cloudflare закрыла доступ к сети клиентам, которых определила как связанных с санкциями. Кроме того, она получила несколько звонков с требованием остановить все услуги Cloudflare в России. Компания внимательно рассмотрела эти запросы и обсудила их с экспертами. «Наш вывод после консультаций с этими экспертами состоит в том, что России нужно больше доступа в интернет, а не меньше», — сказали в Cloudflare.