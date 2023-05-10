Американская компания начала доплачивать сотрудникам за посещение спортзала перед работой

Сотрудники должны тренироваться утром каждую среду и пятницу перед приходом на работу. При этом они могут посещать тренировки чаще. По словам директора сервиса, такая мера позволит развить выносливость и стрессоустойчивость для продуктивной работы команды.

За регулярные тренировки сотрудники получают вторую зарплату, так как спортивная нагрузка считается сверхурочной работой.

«Если они приходят на эти тренировки, значит, они работают. Они получают компенсацию в размере их заработной платы за то, что они там присутствуют», — заявил Каваллини.