Американская компания подтвердила скорые запуски ракет Alpha из Швеции

Опубликовано 01 февраля 2025, 00:001 мин.
Американская компания подтвердила скорые запуски ракет Alpha из ШвецииFirefly Aerospace расширяет программу запусков
Firefly Aerospace планирует с 2026 года запускать свою ракету Alpha из Вирджинии и Швеции, чтобы уменьшить нагрузку на другие космодромы. В настоящее время компания запускает Alpha только с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Адам Оукс, вице-президент Firefly по ракетам-носителям, подтвердил эти планы расширения на мероприятии космической отрасли, сославшись на растущий трафик запусков и погодные задержки на Ванденберге и мысе Канаверал. Firefly сотрудничает со шведским космическим центром Esrange, который «имеет большой опыт научных запусков ракет, но никогда не проводил орбитальных запусков», пишут СМИ.
В 2025 году Firefly планирует провести пять запусков Alpha, все из Ванденберга.
Компания также работает над получением разрешений от регулирующих органов для своего шведского космодрома.