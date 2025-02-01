Американская компания подтвердила скорые запуски ракет Alpha из Швеции

Адам Оукс, вице-президент Firefly по ракетам-носителям, подтвердил эти планы расширения на мероприятии космической отрасли, сославшись на растущий трафик запусков и погодные задержки на Ванденберге и мысе Канаверал. Firefly сотрудничает со шведским космическим центром Esrange, который «имеет большой опыт научных запусков ракет, но никогда не проводил орбитальных запусков», пишут СМИ.

В 2025 году Firefly планирует провести пять запусков Alpha, все из Ванденберга.

Компания также работает над получением разрешений от регулирующих органов для своего шведского космодрома.