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Американская космическая компания провалила вывод семи спутников на орбиту
Но до этого у неё были в основном успешные пуски
Американская космическая частная компания Rocket Lab провалила вывод семи спутников на орбиту. Проблема во время запуска привела к потере ракеты.
Запуск ракеты Electron осуществлялся с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. Проблемы возникли на четвёртой минуте полёта во время работы двигателя второй ступени. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, стартовая площадка тоже осталась целой.
Что любопытно, с 2017 года компания провела 13 пусков ракеты Electron, и только два из них были аварийными. Сейчас в производстве у Rocket Lab находятся ещё восемь ракет Electron. Особенность услуг компании в низкой стоимости пуска — от $4,9 до $6,6 млн.
Пять спутников из тех, что так и не вывели на орбиту, являются аппаратами мониторинга земной поверхности SuperDove.