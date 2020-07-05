Американская космическая компания провалила вывод семи спутников на орбиту

Запуск ракеты Electron осуществлялся с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. Проблемы возникли на четвёртой минуте полёта во время работы двигателя второй ступени. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, стартовая площадка тоже осталась целой.

Что любопытно, с 2017 года компания провела 13 пусков ракеты Electron, и только два из них были аварийными. Сейчас в производстве у Rocket Lab находятся ещё восемь ракет Electron. Особенность услуг компании в низкой стоимости пуска — от $4,9 до $6,6 млн.

Пять спутников из тех, что так и не вывели на орбиту, являются аппаратами мониторинга земной поверхности SuperDove.