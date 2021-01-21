Американская мишень-имитация истребителей Су-57 разбилась во время испытаний

Случилось это в октябре 2020 года. Подробности инцидента неизвестны. Общественность о нём узнала из доклада Управления по операционным испытаниям и оценке Пентагона.

СМИ уточняют, что мишень 5GAT в длину составляет 12,2 метра. Размах крыла у неё достигает 7,3 метра, а максимальная взлётная масса 4,4 тонны. Сообщается, что мишень должна выдерживать перегрузки от −2g до 7,5g и летать на скорости до 0,95 числа Маха на высоте до 13,7 тысячи метров.

Сегодня СМИ сообщили, что первый российский серийный истребитель Су-57 передали Южному военному округу (ЮВО).