Американская полиция показала, как тренируется в виртуальной реальности

Оборудование полиции предоставила компания V-Armed. Для учений департамент арендовал огромный ангар на одном из объектов в Бруклине. В виртуальной реальности это помещение превратилось во Всемирный торговый центр, комплекс из семи зданий на Манхэттене в Нью-Йорке.

Процесс обучения напоминал собой полноценный шутер. Полицейские должны были отработать необычные ситуации, которые могли бы возникнуть в Всемирном торговом центре, например, захват заложников. Офицеры могли видеть и разговаривать друг с другом в виртуальной реальности.