Американская полиция применила робособаку на месте преступления

Они выехали на стрельбу, которая случилась на парковке в Бруклине. Робота-собаку сфотографировали, когда она находилась рядом с сотрудниками Группы чрезвычайных ситуаций. Пока неясно, как именно полицейские использовали Spot. Робособака может выполнять роль инспектора: собирать данные и обследовать местность. Spot оснащаются камерой или планшетом.

Известно, что подозреваемый открыл огонь и случайно ранил женщину. Затем он скрылся в ближайшем здании, но полиция его в итоге задержала.

В августе 2019 года полиция штата Массачусетс стала первой, кто получил в использование робособаку. Её применяют для удалённого обследования местности.