Американская программа шпионажа FISA поставлена на паузу. Но лишь на время

Сенат принял законопроект о возобновлении действия закона, но из-за марафонских дебатов по поправкам он не был принят до полуночи. Однако суд ранее выдал временное разрешение на продление программы до апреля 2025 года, поэтому остановка пока что временная.

Несмотря на техническую задержку, реальное беспокойство вызывают потенциальные сбои в сборе разведывательной информации. Такие сенаторы, как Джон Корнин, предупредили, что поставщики услуг связи могут прекратить сотрудничество с правительством в отсутствие официального разрешения. Сторонники программы, в том числе сенатор Марк Уорнер, подчеркивали ее важность. Уорнер утверждал, что значительная часть ежедневных брифингов президента по вопросам разведки основана на информации, собранной с помощью FISA.

Несмотря на то, что в конечном счете проект был принят, попытки внести в него поправки, касающиеся защиты частной жизни и ограничений на шпионаж без ордера, в основном не увенчались успехом. Например, поправки сенаторов Рэнда Пола и Рона Уайдена, требующие ордеров на получение информации от американских граждан, не прошли.