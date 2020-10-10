Американская школьница вынуждена учиться на кладбище из-за плохого интернета дома

Американские школьники, как и российские, перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ученики в США в основном используют видеосервис Zoom. Пятнадцатилетняя Кармелита Раэль (Carmelita Rael) может подключаться к онлайн-урокам, только сидя в машине рядом с кладбищем.

«Я счастлива, если мне удаётся закончить весь учебный день без каких-либо проблем с Zoom», — делится школьница.

Дело в том, что Кармелита живёт на отдалённой ферме, окружённой холмами. Семья девочки не имеет доступа к обычной широкополосной связи. Американцы могут пользоваться только спутниковым интернетом, который, к сожалению, нестабилен. Если на улице слишком ветрено или облачно, доступ в сеть затрудняется. Зато рядом с кладбищем находится вышка сотовой связи.