Наука и технологии
Сегодня в 12:32
Американская система ПРО промахнулась на испытаниях
Цель не удалось перехватить
Сайт противоракетного агентства Минобороны США сообщил, что американские корабельные системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis промахнулись по время испытаний.
Отмечается, что Aegis не смогли поразить цель. Испытания прошли 29 мая. Это были лётные тесты системы. Aegis предназначена для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II.
Для демонстрации работы системы ПРО военные сделали два ракетных залпа «стандартным» вооружением. Цель однако перехватить не удалось.
В Пентагоне уже начали проверку, в рамках которой определят, почему возникли проблемы на испытаниях. Нужно найти причину, которая могла помешать успешному перехвату.
В системе Aegis установленные на кораблях радары и средства поражения объединены в сеть наподобие военно-морского интернета.