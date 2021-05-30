Американская система ПРО промахнулась на испытаниях

Отмечается, что Aegis не смогли поразить цель. Испытания прошли 29 мая. Это были лётные тесты системы. Aegis предназначена для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II.

Для демонстрации работы системы ПРО военные сделали два ракетных залпа «стандартным» вооружением. Цель однако перехватить не удалось.

В Пентагоне уже начали проверку, в рамках которой определят, почему возникли проблемы на испытаниях. Нужно найти причину, которая могла помешать успешному перехвату.

В системе Aegis установленные на кораблях радары и средства поражения объединены в сеть наподобие военно-морского интернета.