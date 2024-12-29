Американская THAAD впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету в бою

Опубликовано 29 декабря 2024, 15:451 мин.
Американская THAAD впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету в боюЗапущенную хуситами
Американская система Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) в четверг успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, что стало первым для страны боевым перехватом за 16 лет. Это событие произошло 27 декабря 2024 года, когда THAAD была задействована для защиты Израиля от ракеты, запущенной хуситами из Йемена.
Система THAAD, развернутая в Израиле, поразила ракету, запущенную повстанцами из Йемена. Ракета была нацелена на израильский аэропорт.
THAAD, ключевой компонент американской и израильской противоракетной обороны, поражает ракеты малой и средней дальности на последних этапах их полета. Система, развернутая в других регионах, была отправлена в Израиль в октябре, чтобы поддержать оборону страны против участившихся ракетных атак.