Американская THAAD впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету в бою

Система THAAD, развернутая в Израиле, поразила ракету, запущенную повстанцами из Йемена. Ракета была нацелена на израильский аэропорт.

THAAD, ключевой компонент американской и израильской противоракетной обороны, поражает ракеты малой и средней дальности на последних этапах их полета. Система, развернутая в других регионах, была отправлена в Израиль в октябре, чтобы поддержать оборону страны против участившихся ракетных атак.