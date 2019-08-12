Американские астронавты признались, что их зарплаты ниже, чем у российских

По его словам, она достигает $155 тысяч в год. Такую сумму получают астронавты категории федеральных служащих GS-15. Специалистам оплачивают больничный и отпуск, а также страховку.

Также Келли рассказал о размере суточной оплаты во время космических полётов. Она равна $5. Это меньше, чем у российских космонавтов. Небольшая сумма обусловлена тем, что астронавты и так обеспечены едой и «жильём».

Напомним, что ранее Роскосмос беседовал с журналистами о зарплатах российских космонавтов, но не стал называть точные цифры. По словам представителей корпорации, оплата труда российских специалистов сопоставима с американской.