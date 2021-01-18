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Американские беспилотники научат сканировать местность инфракрасными камерами
Подвесили на них нужно оборудование
Американская компания General Atomics научит ударные беспилотники Avenger сканировать местность инфракрасными камерами. Такие системы используются для обнаружения целей по тепловому излучению.
Сообщается, что во время испытаний Avenger летал с подвешенной на него инфракрасной камерой. Однако во время первого полёта беспилотника с такой системой она не работала. Специалистам было важно проверить аэродинамическое влияние контейнера с камерой на управляемость беспилотника.
Преимущество инфракрасных систем в том, что от них практически не исходит электромагнитное излучение, а также они не чувствительны к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Avenger летал с контейнером в течение 90 минут. Американские военные надеются, что с помощью беспилотников с инфракрасными системами можно будет определять точные координаты воздушных целей.