Американские беспилотники научат сканировать местность инфракрасными камерами

Сообщается, что во время испытаний Avenger летал с подвешенной на него инфракрасной камерой. Однако во время первого полёта беспилотника с такой системой она не работала. Специалистам было важно проверить аэродинамическое влияние контейнера с камерой на управляемость беспилотника.

Преимущество инфракрасных систем в том, что от них практически не исходит электромагнитное излучение, а также они не чувствительны к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Avenger летал с контейнером в течение 90 минут. Американские военные надеются, что с помощью беспилотников с инфракрасными системами можно будет определять точные координаты воздушных целей.