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Американские боевые машины пехоты остались без хорошей защиты

Они не тянут специальную защитную систему
Стало известно, что большая часть американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley не может быть оснащена израильской системой активной защиты бронетехники Iron Fist Light. Дело в том, что машины не способны обеспечить необходимое количество энергии для её работы.

О том, что американские боевые машины пехоты остались без хорошей защиты, говорится в ежегодном отчёте управления Пентагона по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E).

В 2018 году армия США выбрала Iron Fist в качестве основного средства защиты танков Abrams, БМП Bradley и бронетранспортёров (БТР) Stryker. Система должна защищать машины от противотанковых угроз и гранатомётов. Она состоит из различных датчиков, радара и мортирок-перехватчиков. Когда в машину летит ракета или снаряд, система выпускает облако дроби и ликвидирует угрозу.

Однако БМП Bradley всё равно не могут использовать данную защиту, из-за того их бортовые электросистемы не рассчитаны на такую нагрузку. В итоге в США решили разработать модификацию машины с дополнительным источником питания.