О том, что американские боевые машины пехоты остались без хорошей защиты, говорится в ежегодном отчёте управления Пентагона по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E).

В 2018 году армия США выбрала Iron Fist в качестве основного средства защиты танков Abrams, БМП Bradley и бронетранспортёров (БТР) Stryker. Система должна защищать машины от противотанковых угроз и гранатомётов. Она состоит из различных датчиков, радара и мортирок-перехватчиков. Когда в машину летит ракета или снаряд, система выпускает облако дроби и ликвидирует угрозу.

Однако БМП Bradley всё равно не могут использовать данную защиту, из-за того их бортовые электросистемы не рассчитаны на такую нагрузку. В итоге в США решили разработать модификацию машины с дополнительным источником питания.