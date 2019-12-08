Американские боевые самолёты будут ремонтировать с помощью 3D-принтера

Как объяснили военные, часто случается, что для старых самолётов требуется конкретная деталь, которую трудно воссоздать. Причиной тому могут быть, например, утраченные пресс-формы. Запуск производства такой детали невыгоден из-за того, что для ремонта нужно лишь 2-3 штуки, а не серия.

Военные видят выход в применении 3D-печати. С её помощью можно создавать и мелкие, и масштабные детали. Если для ремонта понадобится 2-3 элемента конструкции, то 3D-печать сможет быстро решить вопрос. Кроме того, она будет обходиться военным дешевле, чем стандартное производство. Сэкономить можно тысячи долларов (вместо $8500 — $700).