Американские бомбардировщики B-2 снова начали летать впервые за полгода

22:21, 23 мая 2023
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Американские бомбардировщики B-2 снова начали летать впервые за полгодаПосле инцидента с возгоранием
Впервые за последние 6 месяцев в США в воздух снова поднялся один из бомбардировщиков В-2. Ранее полёты этих самолётов Пентагон запретил, поскольку у американских ВВС таких машин осталось в количестве всего 20 единиц.
Самолёт взлетел 23 мая с авиабазы Уайтмент в штате Миссури. Известен серийный номер бомбардировщика (88-0332), а также служебное название — Spirit of Washington.
Запрет на полёты был введён 10 декабря 2022 года, после того как В-2 приземлился и тут же загорелся, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.