Американские бомбардировщики B-2 снова начали летать впервые за полгода

Самолёт взлетел 23 мая с авиабазы Уайтмент в штате Миссури. Известен серийный номер бомбардировщика (88-0332), а также служебное название — Spirit of Washington.

Запрет на полёты был введён 10 декабря 2022 года, после того как В-2 приземлился и тут же загорелся, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.