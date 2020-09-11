Американские бомбардировщики уличили в отработке ударов по западу России

По его словам, это были три самолёта. 31 августа они репетировали нападение на Калининградскую область и другие западные регионы России. В рамках учений проходили полёты с передовых авиабаз в Европе. Бомбардировщики летали над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона «Тапа» и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

Суровикин также отметил, что в августе на 30% увеличилось число полётов НАТО вблизи российских границ по сравнению с прошлым годом. По словам главнокомандующего ВКС, раньше проводились в основном полёты самолётов-разведчиков. Теперь же увеличилось число полётов боевой авиации.