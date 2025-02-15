Американские чиновники выступили против требований Великобритании к Apple

Опубликовано 15 февраля 2025, 21:181 мин.
Американские чиновники выступили против требований Великобритании к AppleБэкдор для шифрования
Американские законодатели выступают против приказа Великобритании, который требует от Apple создать «черный ход» в зашифрованные данные iCloud. Запрос, сделанный в соответствии с британским законом, может затронуть пользователей по всему миру, включая и американцев, о которых беспокоятся чиновники.
Они призвали директора Национальной разведки США Тулси Габбард принять меры, назвав этот приказ «иностранной кибератакой с использованием политических средств». Они предупредили, что если Apple подчинится, это может «ослабить безопасность американских пользователей и правительственных учреждений».
Законодатели предложили США пересмотреть соглашения о кибербезопасности и обмене разведданными с Великобританией, если приказ не будет отозван. Они также работают над законопроектом, который должен затруднить иностранным правительствам доступ к данным американских технологических компаний без «строгого юридического надзора».
Apple не дала комментариев.