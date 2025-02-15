Американские чиновники выступили против требований Великобритании к Apple

Они призвали директора Национальной разведки США Тулси Габбард принять меры, назвав этот приказ «иностранной кибератакой с использованием политических средств». Они предупредили, что если Apple подчинится, это может «ослабить безопасность американских пользователей и правительственных учреждений».

Законодатели предложили США пересмотреть соглашения о кибербезопасности и обмене разведданными с Великобританией, если приказ не будет отозван. Они также работают над законопроектом, который должен затруднить иностранным правительствам доступ к данным американских технологических компаний без «строгого юридического надзора».

Apple не дала комментариев.