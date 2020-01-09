Американские десантники научатся прыгать с «заоблачных» высот благодаря новому парашюту

Вообще-то рекомендуемая оптимальная высота десантирования составляет 800-1000 метров над землёй. Однако в настоящее время американские подразделения специальных операций используют парашютную систему RA-1, с помощью которой можно совершать прыжки с высоты не более 7,6 километра.

Командование Армии США хочет получить более совершенную систему. Она должна быть рассчитана на прыжки с высоты до 35 тысяч футов (10,7 километра). При этом её максимальная нагрузка должна быть равна как минимум 158,7 килограмма. Военные не исключают возможность модернизации RA-1.