Американские дроны научили не врезаться в линии электропередачи

Его можно установить на небольшие беспилотники, и тогда они смогут обнаруживать кабели линий электропередачи и облетать их. Дело в том, что даже операторы дронов не всегда способны заранее увидеть тонкие кабели и заставить аппарат обогнуть их. До сих пор использовались коммерческие системы обнаружения с радарами и камерами, но они тоже были недостаточно точны.

Новый сенсор же состоит из нескольких датчиков магнитного поля и 3D-сенсоров. Сигналы с них обрабатывает небольшой вычислительный модуль. Вся система потребляет мало энергии, что делает её идеальным кандидатом для установки на малые дроны.